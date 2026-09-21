مهدی مهرانگیز گفت: با گزارش مردمی و با تلاش سپاه و نیروی انتظامی، ۱۶ دستگاه خودروی سنگین که در قاچاق سوخت دست داشتند در یک پایانه در عسلویه شناسایی و ۵۰۰ هزار لیتر سوخت از آنها توقیف شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر به خبرگزاری صداوسیما گفت: با دریافت گزارش مردم و پیگیری سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، ۱۶ خودروی سنگین که در قاچاق ۵۰۰ هزار لیتر سوخت نفتگاز دست داشتند، در یک پایانه شناسایی و توقیف شدند.

مهدی مهرانگیز افزود: ۱۲ تانکر سوخت قاچاق، ۲ بونکر و دو دستگاه حمل کالا از این باند توقیف شده است.

او اضافه کرد:، چون این کشف در یک پایانه بوده، رانندگان این خودرو‌ها هنوز دستگیر نشده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر از مردم خواست که اگر موارد مشکوک به قاچاق را دیدند به دستگاه‌های اطلاعاتی اعلام کنند.