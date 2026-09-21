شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) اعلام کرد وضع عوارض اقامت شبانه بدون سقف مشخص در انگلستان می‌تواند بر رقابت‌پذیری این مقصد و رفتار گردشگران بین‌المللی اثر بگذارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شورای جهانی سفر و گردشگری در تازه‌ترین بیانیه خود، اعلام کرد تصمیم دولت بریتانیا برای اعطای اختیار به شهرداران و رهبران محلی در انگلستان به‌منظور اعمال عوارض اقامت شبانه، بدون تعیین سقف ملی برای نرخ این عوارض، نگرانی‌هایی را درباره افزایش هزینه سفر و تأثیر آن بر تقاضای گردشگری ایجاد کرده است.

بر اساس پژوهش WTTC که پیش‌تر در سال جاری انجام شده، ۲۹ درصد از مسافران سه بازار اصلی گردشگری ورودی بریتانیا شامل آمریکا، فرانسه و آلمان اعلام کرده‌اند که در صورت وضع عوارض گردشگری معادل ۱۰ یورو، ممکن است مقصد دیگری را انتخاب کنند یا از سفر به بریتانیا صرف‌نظر کنند.

این رقم در میان ساکنان بریتانیا نیز ۳۹ درصد گزارش شده است؛ به این معنا که بخشی از مسافران داخلی نیز اعلام کرده‌اند در صورت اعمال عوارض ۱۰ پوندی، ممکن است مقصد دیگری را برای تعطیلات انتخاب کنند یا از انجام سفر صرف‌نظر کنند.

برآورد کاهش ۱۴.۴ میلیارد پوندی هزینه‌کرد گردشگران

سازمان WTTC بر اساس سناریوی اعمال عوارض ۱۰ پوندی بر اقامت گردشگران، برآورد کرده است که کاهش هزینه‌کرد گردشگران بین‌المللی در بریتانیا می‌تواند در سال ۲۰۲۷ به ۱۴.۴ میلیارد پوند برسد.

این شورا تاکید کرده است که مسئله اثر تجمعی افزایش هزینه‌ها و احتمال ایجاد تفاوت در هزینه سفر میان بریتانیا و مقصد‌های رقیب نیز می‌تواند بر تصمیم مسافران اثرگذار باشد.

رقابت مقصد‌ها برای جذب گردشگر

سازمان WTTC در این گزارش، موضوع هزینه سفر را بخشی از رقابت گسترده‌تر مقصد‌های گردشگری برای جذب گردشگران بین‌المللی دانسته است. بر اساس دیدگاه این شورا، سیاست‌هایی که هزینه سفر را افزایش می‌دهند باید علاوه بر درآمد مستقیم حاصل از عوارض، پیامد احتمالی آنها بر تقاضای سفر، هزینه‌کرد گردشگران، اشتغال، کسب‌وکار‌های محلی و سرمایه‌گذاری نیز مورد توجه قرار گیرد.

در همین چارچوب، WTTC از سیاست‌گذاران خواسته است عوارض گردشگری را به‌گونه‌ای طراحی کنند که متناسب، قابل پیش‌بینی و سازگار با رقابت‌پذیری مقصد باشد.

گردشگری؛ صنعتی حساس به هزینه و انتخاب مقصد

داده‌های جدید WTTC بار دیگر اهمیت هزینه سفر را در تصمیم‌گیری گردشگران بین‌المللی برجسته می‌کند. در بازاری که مسافران امکان انتخاب میان مقصد‌های متعدد را دارند، تغییر در هزینه اقامت و سایر هزینه‌های سفر می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد باشد.

البته ارقام اعلام‌شده درباره تغییر رفتار مسافران و کاهش احتمالی هزینه‌کرد، برآورد‌های WTTC بر اساس یک سناریوی مشخص هستند و به معنای وقوع قطعی چنین کاهش‌هایی نیستند.