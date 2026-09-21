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مدیر ارشد اجرایی شرکت انویدیا، هشدارها درباره نابودی انسانها توسط هوش مصنوعی تا پایان دهه جاری میلادی را «روایتهای آخرالزمانی» خواند و احتمال وقوع چنین اتفاقی را صفر درصد دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از بیبیسی، جنسن هوانگ در مصاحبه با شبکه سیبیاس نیوز تأکید کرد: سال ۲۰۳۰ پایان جهان نخواهد بود و پیشبینیهایی مبنی بر انقراض بشر بر پایه علم نیستند. این اظهارات در پاسخ به ادعاهای محققانی نظیر جیکوب کاکسون از شرکت «آنتروپیک» بیان شده است که معتقدند توسعه مدلهای پیشرفته میتواند منجر به نابودی انسانها شود.
هوانگ در حالی این سخنان را بیان کرد که مدیرانی، چون سم آلتمن (اوپنایآی) و داریو آمودی (آنتروپیک) خواستار کاهش سرعت توسعه این فناوری شدهاند. مدیرعامل انویدیا با انتقاد از این رویکرد، مدعی شد برخی شرکتها با مطرح کردن نیاز به «کند شدن رشد فناوری»، در پی کسب حمایتهای حقوقی هستند تا از مسئولیت آسیبهای احتمالی محصولاتشان در برابر قانون فرار کنند. وی تأکید کرد موفقیت انویدیا در گرو توسعه ایمن و مسئولانه محصولات است و هرگونه آسیب به این روند، ارزش شرکت او را کاهش میدهد.