به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار، گفت: سطح زیرکشت پسته شهرستان حدود ۳ هزار و ۳۵۰ هکتار است که برداشت محصول از حدود ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از باغ‌ های بارده آغاز شده است.

ابراهیم رودسرابی افزود: با توجه به بروز تنش‌ های شوری و گرمایی، توجه به توصیه‌ های فنی کارشناسان و مراکز تحقیقات کشاورزی، مدیریت مصرف آب و رعایت اصول فنی در مراحل داشت، برداشت و پس از برداشت، نقش مهمی در افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول پسته دارد.

وی ادامه داد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با برگزاری کلاس‌ ها، کارگاه‌ های آموزشی و همایش‌ های تخصصی، آموزش و انتقال توصیه‌ های فنی به باغداران را دنبال کرده که با استقبال مناسب آنان همراه بوده است.

رودسرابی همچنین در بازدید از باغ ۲۵ هکتاری اسماعیل کرابی، باغدار نمونه پسته شهرستان و مزرعه الگویی پسته، بر توجه باغداران به شاخص‌ هایی از جمله شناسه‌ دار بودن باغ، بیمه محصول، میزان عملکرد، بهداشت باغ، سلامت محصول و مدیریت مصرف آب تأکید کرد و گفت: با توجه به اقلیم سبزوار کشت پسته متناسب با منطقه است و ارزش اقتصادی آن سبب استقبال باغداران از این محصول صادراتی شده است.

وی ارقام پسته سبزوار را عمدتا کله قوچی، اکبری و بادامی عنوان کرد و گفت: پیش بینی می‌شود حدود ۱۳ هزار تن پسته‌تر از سطح باغات سبزوار برداشت و روانه بازار‌های داخلی و خارجی شود.