عباسی صبح امروز در مرحله مقدماتی با ثبت زمان ۲۵.۳۷ ثانیه، ضمن صعود به فینال، رکورد ملی این ماده را جابه‌جا کرده بود و در فینال نیز ۱۴ صدم ثانیه از رکورد صبح خود بهتر شنا کرد.

به این ترتیب، رکورد ملی ۵۰ متر کرال پشت در فاصله چند ساعت، دو بار توسط عباسی تغییر کرد و بهترین زمان ثبت‌شده یک شناگر ایرانی در این ماده به ۲۵.۲۳ ثانیه رسید.

در فینال این ماده، «شو جی» از چین با زمان ۲۴.۰۴ ثانیه مدال طلا را به دست آورد، «وانگ ژی» دیگر نماینده چین با زمان ۲۴.۴۹ ثانیه دوم شد و «یون جی» از کره جنوبی با ثبت زمان ۲۴.۵۴ ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت.

عباسی با صعود به فینال ۵۰ متر کرال پشت، نخستین شناگر ایرانی شد که در این ماده به فینال بازی‌های آسیایی راه پیدا می‌کند. حضور او در مرحله نهایی همچنین به انتظار ۱۶ ساله شنای ایران برای حضور در فینال انفرادی بازی‌های آسیایی پایان داد.

بدین ترتیب، پرونده عباسی در ۵۰ متر کرال پشت بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا با جایگاه هفتم، دو رکورد ملی در یک روز و ثبت نخستین حضور شناگر ایرانی در فینال این ماده بسته شد.

امیر مطاعی در ۱۰۰ متر قورباغه هفتم شد

امیر مطاعی، رکورددار ملی ایران در مواد ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ متر قورباغه، در فینال ۱۰۰ متر قورباغه مردان بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا به آب زد و با ثبت زمان ۱:۰۰.۵۷ در جایگاه هفتم قرار گرفت.

وی صبح امروز در مرحله مقدماتی با ثبت زمان: ۱:۰۰:۶۶ ضمن صعود به فینال، رکورد ملی این ماده را که پیش از این نیز در اختیار خودش بود، ارتقا داد.

در فینال، دونگ ژیائو از چین و اوهاشی شون از ژاپن با زمان ۵۸.۶۴ به صورت مشترک در صدر قرار گرفتند و چین هائو از چین با زمان ۵۹.۰۱ سوم شد.

مطاعی در فینال با زمان ۱:۰۰.۵۷ به همراه چانگ چانگ‌چی از چین‌تایپه به صورت مشترک در رده هفتم ایستاد.

امیر مطاعی با رکوردی که در فینال به ثبت رساند، ۹ صدم ثانیه رکورد خود را بهبود بخشید تا او هم در یک روز دوبار رکورد ملی ایران را کاهش دهد.

محمد علیرضایی در بازی‌های آسیایی گوانگژو ۲۰۱۰ در این ماده هشتم شده بود و افشین حضرتی در بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران به مقام پنجم رسیده بود.