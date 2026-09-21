پخش زنده
امروز: -
آیین آغاز سال تحصیلی «جوانهها و شکوفهها» با حضور مسئولان آموزش و پرورش، فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادهها در ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ « ایرج زینی وند » مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام در این آیین با اشاره به آغاز سال تحصیلی نوآموزان اظهار کرد: امسال حدود ۸ هزار نوآموز در ۷۸۳ مدرسه استان ایلام تحصیل خواهند کرد.
وی افزود: فراهم کردن زمینه مناسب برای ورود کودکان به محیط مدرسه، ایجاد فضای بانشاط و تقویت مهارتهای اجتماعی و آموزشی نوآموزان از مهمترین اهداف برنامههای آغاز سال تحصیلی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام همچنین بر ضرورت همراهی خانوادهها و مدارس برای فراهم کردن محیطی امن، شاد و مناسب برای رشد و یادگیری کودکان تأکید کرد.
آیین «جوانهها و شکوفهها» با هدف گرامیداشت ورود نوآموزان به دوره پیشدبستانی و دانشآموزان پایه اول ابتدایی به مدرسه برگزار میشود و هر سال همزمان با آغاز سال تحصیلی، فرصتی برای آشنایی کودکان و خانوادهها با فضای مدرسه فراهم میکند.