به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد شدید از سهم ناچیز بخش کشاورزی از اعتبارات لایحه بودجه سالانه کشور، این فاصله فاحش را یک «خطای راهبردی» خواند و خواستار تجدیدنظر اساسی دولت در تخصیص منابع شد.

عباس بیگدلی با اشاره به سهم ۱۵ تا ۱۷ درصدی این بخش در ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی، تأکید کرد که اختصاص تنها حدود ۴ درصد از بودجه کل کشور به کشاورزی، هیچ تناسبی با جایگاه واقعی آن در اقتصاد ندارد و بخش عمده اعتبارات همچنان به سوی حوزه صنعت روانه می‌شود.

این نماینده مجلس همچنین با گلایه از ضعف پیگیری مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در جذب کامل اعتبارات مصوب سال گذشته، از جمله بودجه آبخیزداری و منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، یادآور شد که منابع خرید گندم نیز نباید به حساب اعتبارات تولیدی نوشته شود، بلکه نیازمند همت جدی دولت و وزارتخانه برای جذب ردیف‌های بودجه‌ای و صیانت از حقوق کشاورزان است.