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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت نگاه همهجانبه به پدیده اعتیاد گفت: حمایتهای پس از ترخیص، توانمندسازی، مهارتآموزی، اشتغال و پیگیری وضعیت افراد باید بهعنوان بخش مهمی از فرآیند درمان و بازتوانی مورد توجه قرار گیرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، احسان جهانیان در بازدید از دو مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد «میلاد دوباره» و «خلیج فارس» در شهر بوشهر، به همراه مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، مدیرکل بهزیستی استان و جمعی از مسئولان، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات تخصصی به افراد مستقر در این مراکز قرار گرفت.
وی در این بازدید، نحوه پذیرش و نگهداری افراد، فرآیند درمان و بازتوانی، شرایط بهداشتی و رفاهی، خدمات تخصصی و مشاورهای و همچنین برنامههای حمایتی و توانمندسازی مقیمان مراکز مورد بررسی قرار گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر همچنین بهصورت مستقیم با تعدادی از افراد مقیم مراکز یادشده گفتوگو کرد و در جریان مسائل، نیازها و دیدگاههای آنان درباره روند درمان و بازگشت به زندگی عادی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه اعتیاد فقط یک مسئله فردی نیست و پیامدهای آن میتواند خانواده و جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، اظهار کرد: برای مواجهه مؤثر با این آسیب اجتماعی، باید در کنار درمان، موضوع پیشگیری، حمایت از خانوادهها، بازتوانی اجتماعی و فراهمکردن زمینه بازگشت افراد به زندگی سالم و فعال مورد توجه جدی قرار گیرد.
جهانیان با تأکید بر ضرورت نگاه همهجانبه به پدیده اعتیاد و آسیبهای ناشی از آن، گفت: مقابله مؤثر با اعتیاد نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ در حوزههای پیشگیری، درمان، بازتوانی، حمایت اجتماعی و توانمندسازی افراد بهبودیافته برای عدم بازگشت دوباره به اعتیاد است.
وی تصریح کرد: تقویت همافزایی و تقسیم کار میان دستگاههای مسئول، از الزامات اساسی در مدیریت آسیبهای اجتماعی است و هیچ دستگاهی به تنهایی نمیتواند تمامی ابعاد این مسئله را پوشش دهد. لازم است ظرفیتهای دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی، مراکز تخصصی و سازمانهای مردمنهاد در یک مسیر هماهنگ و هدفمند به کار گرفته شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اضافه کرد: عرصه اجتماعی و اخلاقی برای ورود خیران و مشارکت در فرآیندهای پیشگیری تا بازتوانی فراهم شده و آحاد شهروندان در این زمینه مسئولیت اجتماعی دارند.
وی همچنین بر اهمیت پیشگیری از بازگشت مجدد افراد به چرخه اعتیاد تأکید کرد و گفت: موفقیت در درمان زمانی معنا پیدا میکند که فرد پس از خروج از مرکز بتواند با حمایت خانواده و جامعه، مسیر زندگی خود را ادامه دهد، بنابراین حمایتهای پس از ترخیص، توانمندسازی، مهارتآموزی، اشتغال و پیگیری وضعیت افراد باید بهعنوان بخش مهمی از فرآیند درمان و بازتوانی مورد توجه قرار گیرد.
جهانیان بر استمرار نظارت و پیگیری وضعیت مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی و همچنین ضرورت هماهنگی و همکاری مستمر میان دستگاههای مرتبط تأکید کرد و خواستار تقویت فرآیندهای حمایتی و توانمندسازی افراد در مسیر بازگشت به جامعه شد.