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سرپرست پایگاه میراثجهانی چغازنبیل و هفتتپه گفت: برای آمادگی در مقابله با مخاطرات ناشی از طوفان پیشروی النینو، جلسه هماهنگی و برنامهریزی مدیریت بحران، در محوطه میراثجهانی چغازنبیل و در موزه هفتتپه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی عالیپور گفت: باتوجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر نزدیک شدن موج ناپایداری و طوفان النینو، حفاظت پیشگیرانه از عرصه، حریم، ابنیه تاریخی و زیرساختهای گردشگری این دو محوطه ارزشمند در اولویت قرار گرفت و بر همین اساس جلسات هماهنگی با حضور کارشناسان، نیروهای پایگاه حفاظت، مرمتگران و کارکنان پایگاه برگزار شد.
سرپرست پایگاه میراثجهانی چغازنبیل و هفتتپه افزود: در این جلسات، ساختار گروههای واکنش سریع و ستاد مدیریت بحران پایگاه تعیین و اعضای اصلی و ذخیره هر گروه مشخص شدند. همچنین شرح وظایف اعضا در سه مرحله حساس قبل از وقوع، حین وقوع و پس از وقوع بحران بهصورت دقیق تبیین شد تا در شرایط اضطراری، هر فرد وظیفه خود را بدون اتلاف وقت انجام دهد.
به گفته او، یکی از مهمترین محورهای این جلسات، شناسایی چالشها، نقاط آسیبپذیر و نقاط حادثهخیز در محدوده چغازنبیل و هفتتپه بود. مواردی همچون مسیرهای دسترسی اضطراری، وضعیت پوششهای حفاظتی، انبارها، تأسیسات، درختان فرسوده، دیوارها و بخشهایی از محوطه که در برابر باد شدید و بارندگی آسیبپذیر هستند، بازدید و بررسی میدانی و برای هر نقطه، راهکار حفاظتی و اقدام پیشگیرانه مشخص شد.
عالیپور ادامه داد: برنامهریزی برای پایش مستمر وضعیت جوی، آمادهسازی تجهیزات موجود، ساماندهی انبار اضطراری، کنترل نظامهای زهکشی و آبروها، ایمنسازی تابلوها و سازههای موقت و همچنین آموزش نکات ایمنی به کارکنان از دیگر مصوبات این جلسات بود.
او خاطرنشان کرد: هماهنگیهای لازم با ستاد مدیریت بحران شهرستان شوش و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان انجام خواهد شد و همه اقدامات با اتکا به توان، تخصص و امکانات داخلی پایگاه برنامهریزی و اجرا میشود.
سرپرست پایگاه میراثجهانی چغازنبیل و هفتتپه تأکید کرد: صیانت از میراثجهانی چغازنبیل و محوطه باستانی هفتتپه وظیفهای ملی است و پایگاه با همه ظرفیت خود تلاش میکند تا با مدیریت صحیح بحران، کمترین آسیب احتمالی در جریان طوفان پیشرو به این آثار وارد شود.
گفتنی است زیگورات چغازنبیل بهعنوان نخستین اثر ثبتشده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو با قدمتی بیش از سههزار و دویست سال، و محوطه باستانی هفتتپه با گورستان سلطنتی و بقایای شهر باستانی، از مهمترین و ارزشمندترین محوطههای تاریخی استان خوزستان و کشور به شمار میروند که حفاظت از آنها در برابر مخاطرات طبیعی از اولویتهای اساسی وزارت میراث فرهنگی است.