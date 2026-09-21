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فرماندهان نیروهای مسلح مستقر در استان همدان، به مناسبت هفته دفاع مقدس، با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان همدان در این نشست، با قدردانی از مجاهدتهای نیروهای مسلح کشور در نبرد با ابرقدرتهای دنیا، این نیروها را، یکی از اضلاع امنیت کشور برشمرد و گفت: عنایات الهی در کنار نبوغ نیروهای نظامی کشور و همراهی و پشتیبانی مردم موجب شده، بخش بزرگی از تجارت دنیا به ویژه در حوزه سوخت، به دست ایران مدیریت شود.
آیتا... شعبانی موثقی با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه، نگاه مردم به نیروهای نظامی را همراه با افتخار دانست و افزود: نگاه مسئولان و مردم کشورهای مختلف دنیا هم پس از این جنگ ها، نسبت به ایران و ایرانی، متفاوتتر از قبل شده است.
وی همچنین بر رفع مشکلات معیشتی و مسکن نیروهای مسلح مستقر در استان تاکید کرد.
امیر کرمی، فرمانده ارشد آجا در استان همدان هم، با اشاره به حمله ناجوانمردانه دشمنان به کشور و دفاع جانانه نیروهای مسلح به پشتوانه مردم غیور کشور، ابراز امیدواری کرد: همه نیروهای مسلح در اجرای ماموریتهای خود و دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی سربلند باشند.