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سخنگوی قوه قضائیه با حضور در اسکله صیادی بندرعباس و دیدار با ملوانان و صیادان، از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات آنان قرار گرفت و بر پیگیری حقوقی خسارتهای مادی و معنوی آسیبدیدگان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه هجدهمین تور نظارتی قوه قضائیه در استان هرمزگان، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، با حضور در اسکله صیادی بندرعباس و دیدار با ملوانان و صیادان، پای صحبتهای آنان نشست و از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات آنان قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از محل پارکینگ قایقهای صیادی این اسکله که مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفته بود، بازدید کرد و به مشکلات و مطالبات صیادان خسارتدیده رسیدگی کرد.
۱۲ شهید و ۷ مجروح در حمله به قایقهای صیادی
کاظمی در این بازدید با اشاره به ابعاد این حمله گفت: در پی حمله اخیر به بندرعباس و آسیب دیدن ممر درآمد شهروندان، اصول حاکم بر مخاصمات مسلحانه از جمله اصل تفکیک، تناسب و احتیاط به هیچ وجه رعایت نشده است. در جریان این حملات ۴۲۰ قایق صیادی و ۳۴۰ شناور تجاری شامل ۷۰ لنج و ۳۵۰ قایق دچار خسارت شدهاند.
وی افزود: همچنین در جریان جنایات دشمن متجاوز، تاکنون ۱۲ نفر از صیادان شریف به شهادت رسیده و ۷ نفر مجروح شدهاند و آنچه باید به صورت عینی مشاهده و بررسی شود، در اینجا مشهود است.
مشکلات صیادان و پیگیری دولت و دستگاه قضایی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وضعیت صیادان آسیبدیده گفت: صیادان عزیزی که اینجا حضور دارند، بعضاً همین یک قایق را داشتند و با همان یک قایق زندگی میکردند و اکنون با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند. دولت پیگیر رفع این مسائل است و استاندار هرمزگان نیز در این زمینه پیگیری میکند.
ثبت شکایات و انجام کارشناسیهای تخصصی
کاظمی افزود: دادگستری استان در اینباره اقدامات لازم را برای ثبت و پیگیری شکایات انجام داده است و همکاران ما در مرکز وکلا و کارشناسان نیز کارشناسیهای لازم را انجام دادهاند. امیدواریم با این پیگیریها، این عزیزان زودتر به نتیجه برسند و خسارتهای مادی و معنوی آنان جبران و عاملان این جنایت مجازات شوند.
حمله به اهداف غیرنظامی از مصادیق بارز جنایت جنگی است
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در محل پارکینگ قایقهای صیادی بندرعباس که توسط دشمن آمریکایی-صهیونیستی مورد حمله واقع شده بود، با تشریح این جنایات گفت: این مکان یکی از صحنههای ناشی از حمله ارتش آمریکا به اهداف غیرنظامی، اسکله صیادی معروف به پشت شهر بندرعباس است که در جریان این حمله، ابزار معاش بسیاری از صیادان آسیب دید و آثار و بقایای ناشی از حمله در این محل قابل مشاهده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: این اسکله از سالیان گذشته محل فعالیت صیادان و استقرار لنجهای صیادی بوده و از جمله محلهای تأمین امرار معاش مردم منطقه به شمار میرود و حمله به اهداف غیرنظامی از مصادیق بارز جنایت جنگی است.
قهرمانی گفت: تاکنون حدود ۴۲۰ فروند شناور صیادی مورد هدف قرار گرفته و بیش از ۳۴۰ فروند شناور و کشتی تجاری نیز آسیب دیدهاند که هر دو گروه در زمره اهداف غیرنظامی قرار دارند.
وی افزود: همه این موارد از سوی دستگاه قضایی ثبت و ضبط شده و اقدامات کارشناسی و ارزیابی خسارتها نیز انجام شده است و پیگیریهای حقوقی در این زمینه در دست انجام است. همچنین دستگاه اجرایی و دولت نیز بر اساس بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط، موضوع خسارتها را پیگیری میکنند.
نقش رسانهها در ثبت و انعکاس جنایات
قهرمانی با تأکید بر نقش رسانهها در ثبت و انعکاس آثار این حملات گفت: اصحاب رسانه و افکار عمومی باید این صحنهها و آثار ناشی از حملات را ثبت و به جهانیان نشان دهند؛ چراکه رسوایی و افشای جنایات جنگی یکی از عوامل بازدارندگی در تکرار این جنایات است.