پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت انجام بهموقع تکالیف مالیاتیگفت: ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و ترتیب پرداخت مالیات متعلق اشخاص حقوقی برای عملکرد سال ۱۴۰۴ است و این مهلت تمدید نخواهد شد.
پور مختار افزود: مالکان املاک اجاری نیز تا ۳۱ شهریورماه فرصت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک خود اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی از مؤدیان مالیاتی خواست با توجه به محدود بودن زمان باقیمانده، انجام تکالیف مالیاتی خود را به روزها و ساعات پایانی موکول نکنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.