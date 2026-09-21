به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ بهمن گرجیان، فرمانده انتظامی بویراحمد از دستگیری ۳۲ محکوم متواری در بویراحمد خبر داد و گفت: مأموران کلانتری ۱۲ گلستان از ابتدای ماه جاری با دریافت احکام جلب، این افراد را شناسایی و در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کردند.

سرهنگ بهمن گرجیان، افزود: این افراد به اتهام‌های متعدد تحت تعقیب بودند و مأموران پس از انجام اقدامات فنی، رصد اطلاعاتی، تعقیب و مراقبت، در عملیات‌های غافلگیرانه موفق به دستگیری آنان شدند.

وی ادامه داد: متهمان پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به یگان دلالت منتقل شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، روانه زندان شدند.

گرجیان بیان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد مخلان نظم و امنیت آرامش شهروندان را مختل کنند و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.