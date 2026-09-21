به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در آستانه سال تحصیلی جدید، به همت خیران موسسه موج مهربانی، بیش از پنج هزار بسته نوشت افزار به ارزش بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای توزیع بین دانش آموزان کم برخوردار آماده شده است.

این بسته‌ها بین دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم توزیع می شود.

همچنین قرار است در اواخر پاییز امسال، ۶ هزار بسته نوشت افزار دیگر به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار اهدا شود.