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به همت خیران جهرمی بیش از پنج هزار بسته نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند ۱۳ استان توزیع می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در آستانه سال تحصیلی جدید، به همت خیران موسسه موج مهربانی، بیش از پنج هزار بسته نوشت افزار به ارزش بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای توزیع بین دانش آموزان کم برخوردار آماده شده است.
این بستهها بین دانشآموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم توزیع می شود.
همچنین قرار است در اواخر پاییز امسال، ۶ هزار بسته نوشت افزار دیگر به دانشآموزان مناطق کمبرخوردار اهدا شود.