پخش زنده
امروز: -
سرعت وزش باد ممکن است بعد از ظهرهای امروز و فردا، سی ام و سی و یکم شهریور، در بخش هایی از خوزستان سبب برخاستن گردوغبار محلی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی بعد از ظهرهای امروز و فردا، سی ام و سی و یکم شهریور، سرعت وزش باد در بخشهای غربی، نیمه جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود. لذا احتمال برخاستن گردوغبار محلی نیز دور از انتظار نیست.
روند کاهش دما طی امروز دوشنبه نیز تداوم خواهد داشت و سپس تا روز چهارشنبه روند افزایش ۱ تا ۳ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.
همچنین طی صبحگاه پنجشنبه جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان خواهند شد.
شمال خلیج فارس تا اواخر وقت سه شنبه مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۴.۷ و گتوند با دمای ۱۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۱ و کمینه دمای ۲۴.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.