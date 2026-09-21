سرعت وزش باد ممکن است بعد از ظهر‌های امروز و فردا، سی ام و سی و یکم شهریور، در بخش هایی از خوزستان سبب برخاستن گردوغبار محلی شود.

احتمال برخاستن گردوغبار محلی در جنوب غرب خوزستان با وزش تند بادها، سی ام و سی و یکم شهریور

احتمال برخاستن گردوغبار محلی در جنوب غرب خوزستان با وزش تند بادها، سی ام و سی و یکم شهریور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی بعد از ظهر‌های امروز و فردا، سی ام و سی و یکم شهریور، سرعت وزش باد در بخش‌های غربی، نیمه جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود. لذا احتمال برخاستن گردوغبار محلی نیز دور از انتظار نیست.

روند کاهش دما طی امروز دوشنبه نیز تداوم خواهد داشت و سپس تا روز چهارشنبه روند افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

همچنین طی صبحگاه پنجشنبه جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان خواهند شد.

شمال خلیج فارس تا اواخر وقت سه شنبه مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۴.۷ و گتوند با دمای ۱۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۱ و کمینه دمای ۲۴.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.