به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ ایمان جهاندیده با اشاره به گزارش نزاع و درگیری در یکی از روستا‌های شهرستان خمام گفت: مأموران پلیس بلافاصله به محل اعزام شدند و مشاهده کردند در این حادثه یک نفر بر اثر ضربات چاقو جان خود را از دست داده و ۲ نفر دیگر نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

وی با بیان اینکه ۱۲ نفر از عوامل اصلی این درگیری دستگیر شده‌اند، افزود: تحقیقات برای مشخص شدن زوایای پنهان این پرونده ادامه دارد.