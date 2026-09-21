نماگر‌های بازار سرمایه بعد از دو روز کاهش نسبتاً شدید امروز ۳۰ شهریور به تعادل رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران در آخرین روز معاملاتی شهریور با کاهش ۰.۱۶ درصدی افت ۱۱ هزار و ۵۳۵ واحدی داشت و به ۷ میلیون و ۲۸۰ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۴۸ درصدی افت ۹ هزار و ۴۳۴ واحدی را ثبت کرد و در سطح یک میلیون و ۹۳۶ هزار واحد ایستاد.

با وجود کاهش شاخص امروز بیش از ۷۴۱ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه‌های محصولات شیمیایی و بانک‌ها اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۴ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان رسید.

امروز در ابتدای بازار بیشتر نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتند در نیمه های بازار عرضه ها افزایش پیدا کرد و در انتهای بازار دوباره تقاضا به نمادهای بورسی برگشت.

در مجموع ۵۰ درصد بازار معادل حدود ۴۲۷ نماد در پایان معاملات در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.