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مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت: ۳۱ شهریور آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکتهااست و مؤدیان باید اظهارنامه خود را در موعد مقرر ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، وجیهالله ذکوری، افزود: عمده اظهارنامههای ارسالشده مربوط به شرکتهای بزرگ است و شرکتهایی که قصد استفاده از معافیتهای مالیاتی دارند، همچنین تعاونیها و شرکتهای دامپروری، عمدتاً تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود را به روزهای پایانی موکول میکنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم گفت: استفاده از هرگونه تسهیلات، مشوقها و معافیتهای مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر است و مؤدیانی که اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم نکنند، مشمول ۳۰ درصد جریمه خواهند شد.