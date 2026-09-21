به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، وجیه‌الله ذکوری، افزود: عمده اظهارنامه‌های ارسال‌شده مربوط به شرکت‌های بزرگ است و شرکت‌هایی که قصد استفاده از معافیت‌های مالیاتی دارند، همچنین تعاونی‌ها و شرکت‌های دامپروری، عمدتاً تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود را به روز‌های پایانی موکول می‌کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به ماده ۱۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: استفاده از هرگونه تسهیلات، مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر است و مؤدیانی که اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم نکنند، مشمول ۳۰ درصد جریمه خواهند شد.