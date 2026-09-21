اسامی هشت بازیکن لژیونر دعوت‌شده به اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار‌های دوستانه مقابل ازبکستان و روسیه اعلام شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس اعلام کادر فنی، علی نعمتی، محمد محبی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، مهدی طارمی، سردار آزمون، دنیس اکرت و شهاب زاهدی هشت لژیونری هستند که برای دو دیدار دوستانه مقابل تیم‌های ملی ازبکستان و روسیه به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند.

بر اساس این گزارش، با هماهنگی کادر فنی تیم ملی و باشگاه اکسلسیور هلند، علیرضا جهانبخش که دوره کوتاهی از مصدومیت را پشت سر گذاشته است، برای رسیدن به آمادگی کامل بدنی در این اردو حضور نخواهد داشت.

همچنین سامان قدوس نیز به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه کمر، اردوی فعلی تیم ملی را از دست خواهد داد.

دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل ازبکستان ۲ مهر در تاشکند و دیدار با روسیه ۷ مهر در کازان برگزار خواهد شد.