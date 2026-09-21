دبیر بخش بین‌الملل اینوتکس ۲۰۲۶ به ظرفیت بین‌المللی بخش INOTEX Pitch International اشاره کرد و گفت: این بخش در این دوره موفق به جذب ۲۴ شرکت کسب و کار نوپا (استارتاپ) از پنج کشور شد و برای این تیم‌ها امکان مشارکت به دو شیوه حضوری و برخط نیز فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حامد بهاری‌فر، دبیر بخش بین‌الملل اینوتکس ۲۰۲۶، با تشریح ابعاد بین‌المللی پانزدهمین دوره این نمایشگاه اظهار داشت : باوجود شرایط متفاوت برگزاری این دوره، مشارکت بین‌المللی اینوتکس ۲۰۲۶ در سطح ۹ کشور از سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا محقق شد.

وی افزود: در این دوره نمایندگانی از کشور‌های روسیه، پاکستان، تایلند، زیمبابوه، ترکیه، عراق، عمان، افغانستان و سودان در اینوتکس حضور داشتند و بخشی از ظرفیت بین‌المللی نمایشگاه به حضور شرکت‌ها، استارتاپ‌ها، هیئت‌های تجاری و بازدیدکنندگان خارجی اختصاص یافت.

بهاری‌فر ادامه داد: در بخش نمایشگاهی اینوتکس ۲۰۲۶، پنج شرکت خارجی از چهار کشور حضور داشتند و در کنار آنها، ۲۵ میهمان خارجی، پنج هیئت بازدیدکننده و سه سازمان بین‌المللی در این رویداد مشارکت کردند.

۳۰ نشست B۲B در بخش بین‌الملل اینوتکس

دبیر بخش بین‌الملل اینوتکس ۲۰۲۶ با اشاره به بخش تعاملات تجاری این دوره گفت: یکی از محور‌های مشارکت بین‌المللی، ایجاد فرصت برای ارتباط مستقیم میان فعالان اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور‌های مختلف بود که در همین راستا ۳۰ نشست B۲B میان مشارکت‌کنندگان برگزار شد.

به گفته بهاری‌فر، این نشست‌ها باهدف ایجاد زمینه برای گفت‌و‌گو و تعامل میان شرکت‌ها و فعالان حاضر در اینوتکس برگزار شد و بخشی از برنامه‌های بین‌المللی این دوره را تشکیل داد.

حضور ۲۴ استارتاپ خارجی در INOTEX Pitch International

وی همچنین به ظرفیت بین‌المللی بخش INOTEX Pitch International اشاره کرد و گفت: این بخش در این دوره موفق به جذب ۲۴ استارتاپ از پنج کشور شد و برای این تیم‌ها امکان مشارکت به دو شیوه حضوری و آنلاین فراهم شد.

بهاری‌فر تأکید کرد: مشارکت بین‌المللی اینوتکس ۲۰۲۶ تنها به حضور شرکت‌های خارجی در فضای نمایشگاهی محدود نبود و در قالب‌های مختلفی از جمله شرکت‌ها و استارتاپ‌های خارجی، پاویون بین‌الملل، هیئت‌های تجاری و بازدیدکننده، سازمان‌های بین‌المللی و نشست‌های B۲B دنبال شد.

دبیر بخش بین‌الملل اینوتکس ۲۰۲۶ ، این مجموعه از برنامه‌ها را بخشی از رویکرد این دوره برای توسعه تعاملات بین‌المللی و ایجاد مسیر‌های ارتباطی میان فعالان اکوسیستم نوآوری ایران و سایر کشور‌ها بیان کرد.