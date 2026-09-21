بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت گرامیداشت چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس، اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی امروز جمهوری اسلامی ایران را محصول مقاومت و درس‌آموزی از حماسه و ایثار هشت سال دفاع مقدس دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،متن کامل بیانیه بدین شرح است:

هشت سال دفاع مقدس ملت بزرگ ایران، تنها تداعی‌گرِ یک دوران سپری‌شده نیست بلکه منشورِ مقاومت و پایداری و چراغ راهی درخشان در سرنوشت ملت‌های آزاده در برابر تهاجم های ظالمانه دولتهای زورگو و سلطه گر است.

اکنون که جهان شاهد تقابل آشکار جبهه‌ی حق با ائتلاف شوم استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل است، بازخوانی پیوند عمیق میان حماسه‌های دیروز و میدان‌های نبرد امروز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

نبرد نابرابر و ظالمانه ای که در عرصه‌های نوین و ترکیبی علیه ملت ایران در جریان است، استمرار همان دشمنی‌ها در طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی است. دیروز شرق و غرب زمینه ساز تهاجم صدام ملعون به مرزهای ایران شدند و امروز بعد از گذشت سالها سران دیو سیرت آمریکا و اسرائیل در قالبی دیگر نظیر جنگ سایبری، نبرد شناختی و تحریم همه جانبه،با ژست دلسوزی رخ عیان نموده اند تا اراده‌ی ملت سرافراز و سربلند ایران را در مسیر تمدن نوین اسلامی محک بزنند و با تمام توان متزلزل سازند.

هشت سال دفاع مقدس به ایرانیان غیور آموخت که امنیت نه با لبخند به دشمن، بلکه با اقتدار نظامی و اتحاد ملی به دست می‌آید. دولت های مستبد و زورگو که با دسیسه چینی، تمام توان خود را برای تضعیف جایگاه والای کشور در منطقه به کار بسته اند باید بدانند، فرزندان رشید این مرز و بوم همان‌گونه که در سال‌های دشوار جنگ تحمیلی، اجازه ندادند ذره ای از خاک کشور به دست اجنبی بیفتد، امروز نیز در سنگرهای نبرد و تقابل با توطئه‌های دشمنان خبیث، چون کوهی استوار، با عزمی راسخ‌ و باصلابت تر از گذشته ایستاده‌اند.

در این رهگذر روایت هنرمندانه و تبیین هوشمندانه و واقع‌گرایانه دفاع مقدس از چرایی تا فرجام و پیامدهای آن به مثابه یک نیاز راهبردی برای جامعه، مقوله‌ای است که می‌تواند آمادگی‌های دفاعی ملت ایران را تحکیم بخشیده و سپر مستحکمی در برابر بحران‌ها، تهدیدها و خطرات احتمالی فراروی کشور در آینده ایجاد نماید.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت با تکریم و تعظیم به مقام شامخ شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت و شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه و رمضان، اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی امروز جمهوری اسلامی ایران را محصول مقاومت و درس‌آموزی از حماسه و ایثار هشت سال دفاع مقدس توصیف و تصریح کرده است: ملت مقاوم و مبعوث شده ایران عزیز با الهام از فرهنگ عاشورا، با عنایات الهی، تحت توجهات خاص حضرت بقیه الله الاعظم(عج)، رهروی امامین انقلاب(ره)، تبعیت از منویات مدبرانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای(مدظله العالی) و آمادگی همه جانبه نیروهای مسلح، آینده‌ای روشن و پرافتخار را رقم خواهد زد و پرچم عزت و سربلندی این سرزمین را به دست نسل‌های آینده خواهد سپرد.