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کودکان، نوجوانان، اعضای ارشد و بزرگسالان میتوانند بر اساس تخصص و علاقه خود، در رویداد استانی «دوباره ببین، دوباره بساز» شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: کودکان، نوجوانان، اعضای ارشد و بزرگسالان میتوانند آثار خود را با بهرهگیری خلاقانه از مواد دورریختنی، بازیافتی و قابل استفاده مجدد تا پایان آبان ماه به مراکز کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی تحویل دهند.
مظهری افزود: علاقهمندان بایدآثار خود را طبق شیوه نامه اجرایی اعلام شده به مراکز کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی ارسال کنند.
وی گفت: افراد میتوانند آثار خود را با توجه به سلیقه شان به مرکز ۳ بیرجند: جشنواره حجم و سازههای خلاق، مرکز ۱ بیرجند: جشنواره کلاژ خلاق، مرکز ۲ بیرجند: جشنواره جهانهای کوچک، مرکز قاین: جشنواره عروسکهای بومی و محلی، مرکز ۲ طبس: جشنواره عروسکهای نمایشی، مرکز بشرویه: جشنواره دستآفریدههای خلاق (کاردستی) ارسال کنند.