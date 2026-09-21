به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از پذیرش ۷۰۴ هزار دانش آموز مدارس دولتی و غیردولتی برای سال تحصیلی پیش رو خبرداد. علی اکبر صمیمی با اشاره به آمادگی مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ افزود: امسال ۷۰۴ هزار دانش آموز در ۲۴ هزار و ۵۰۰ کلاس درس مشغول به تحصیل خواهند شد.

وی ادامه داد: در سال تحصیلی جدید، ۴۵ هزار معلم و عوامل اجرایی در مدارس استان آموزش و خدمات دهی را به دانش آموزان برعهده دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به اجرای طرح شاداب سازی مدارس برای حضور دانش آموزان در قالب طرح شهید عجمیان نیز گفت: در قالب این طرح ۶۲۰ مدرسه با ۳۴۰۰ کلاس درس زیبا و شاداب سازی شدند.

عبدالکریم سلیمانی مدیر آموزش و پرورش مهاباد هم گفت: نزدیک به ۴۸ هزار دانش آموز در همه مقاطع تحصیلی در شهرستان مهاباد ثبت نام کرده‌اند.

عبدالکریم سلیمانی افزود: از این تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ دانش آموز کلاس اولی در مهاباد بهار تعلیم و تربیت را جشن گرفتند.