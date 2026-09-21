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استاندار همدان از اختصاص تسهیلات و اعتبارات جدید برای تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن، بهویژه پروژه ۸ هزار و ۲۷۶ واحدی کوی پرواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در جلسه شورای تأمین مسکن استان گفت: در نشست برگزارشده در تهران، مقرر شد صندوق ملی مسکن برای متقاضیان دهکهای یک تا چهار پروژه کوی پرواز، کمک ۴۰۰ میلیون تومانی در نظر بگیرد.
وی افزود: برای ۲ هزار و ۸۲۶ واحد دارای قرارداد با بانک مسکن، تسهیلات تکمیلی ۶۵۰ تا ۸۵۰ میلیون تومانی متناسب با پیشرفت پروژه اختصاص مییابد.
استاندار همدان همچنین از اختصاص تسهیلات قرضالحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی برای ۳۴۳ متقاضی دهکهای یک تا چهار خبر داد و گفت: ساخت ۶ مدرسه، یک کلانتری و یک مسجد در کوی پرواز نیز مصوب شده و عملیات اجرایی آنها از نیمه مهر آغاز میشود.
ملانوری شمسی با اشاره به اهمیت مشارکت متقاضیان تأکید کرد: تکمیل پروژههای مسکن نیازمند همکاری دولت و مردم است و متقاضیان باید سهم آورده خود را پرداخت کنند تا روند ساخت و تحویل واحدها سرعت بگیرد.
وی همچنین از اختصاص ۲۶۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای آب، برق و فاضلاب پروژههای مسکن استان خبر داد.
تسریع در بررسی اراضی شهرک شهید شادمانی و تأمین زمین برای متقاضیان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان از برگزاری جلسات کارشناسی برای بررسی وضعیت اراضی شهرک شهید شادمانی و پیگیری الحاق اراضی جدید به محدوده شهرها خبر داد.
یوسفیان گفت: در پی دستور استاندار، جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط از جمله ثبت، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداری برای بررسی مسائل اراضی شهرک شهید شادمانی برگزار شده است.
وی افزود: در شهرستانهای دمق و بهار نیز جلسات بررسی مسائل مسکن با حضور مسئولان محلی برگزار و چالشهای موجود برای تصمیمگیری و تسریع در روند اجرای طرحها احصا شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان با اشاره به پروژه ۱۲۰ واحدی مسکن مهر بهار گفت: این پروژه به علت مشکلات فنی در فونداسیون و استحکام بنا با چالشهایی مواجه بود که با تأمین مالی دولت و بنیاد مسکن، اقدامات اصلاحی انجام شده و پروژه اکنون در شرایط مطلوبتری قرار دارد.
یوسفیان همچنین از پیگیری الحاق اراضی در شهرهای بهار و لالجین خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیتهای قانونی و همکاری دستگاههای مرتبط، زمینه تفکیک و واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط فراهم خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر، طرحهای جامع و تفصیلی ۳۲ شهر استان در دست تهیه و بررسی است که میتواند به تأمین زمین و تسریع در اجرای سیاستهای مسکن کمک کند.
استخراج فهرست متقاضیان و تسریع در انتخاب واحدهای کوی پرواز
مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان از تهیه فهرست متقاضیان کوی پرواز و پیگیری تسهیلات حمایتی و بانکی برای تکمیل پروژه خبر داد.
رضایی گفت: فهرست ۳ هزار و ۴۱۳ متقاضی پروژه کوی پرواز با مشخصات کامل تهیه شده تا روند اختصاص کمکهای حمایتی به دهکهای هدف پیگیری شود.
وی افزود: فهرست متقاضیان دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد نیز استخراج شده و در مرحله نخست، مشخصات هزار و ۶۲۳ نفر از متقاضیان زونهای ۲ تا ۷ برای دریافت کمک ۲۰۰ میلیون تومانی صندوق ملی مسکن جمعبندی شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان همچنین از شناسایی ۱۳۳ متقاضی دهک چهار برای دریافت تسهیلات قرضالحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی خبر داد.
رضایی با اشاره به روند انتخاب واحدها گفت: تاکنون حدود ۴۰۰ نفر از متقاضیان انتخاب واحد کردهاند و برای تسریع در این فرایند، مقرر شده انتخاب واحد با استفاده از نقشههای ساختمانها و بر اساس اولویت امتیاز متقاضیان در سامانه «تم» انجام شود.
وی همچنین از پیگیری افزایش سقف تسهیلات بانک مسکن خبر داد و افزود: برای واحدهای با پیشرفت کمتر از ۶۵ درصد، تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی و برای واحدهای با پیشرفت بالاتر، تا ۸۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
رضایی تأکید کرد: منابع مالی ایجادشده باید بهصورت هدفمند به پروژه تزریق شود تا روند ساخت واحدها و تحویل آنها به متقاضیان سرعت بگیرد.