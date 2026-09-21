دادستان مسجد سلیمان گفت: به دنبال تاکید دولت در کاهش مصرف بنزین و نیز تعطیلی تعدادی از جایگاه‌های CNG این شهرستان که موجب ایجاد مشکلاتی برای شهروندان شده بود دادستانی این شهرستان برای حل این مسئله ورود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرزاد داوودی بیان کرد: با متصدیان جایگاه‌های سوخت در خصوص روند تعمیرات و فعال‌سازی مجدد این واحد‌های خدماتی انجام و دستورات لازم برای رفع موانع و بازگشت جایگاه‌ها به چرخه خدمت‌رسانی را صادر شد.

وی با تاکید بر لزوم تامین پایدار سوخت و جلوگیری از بروز اختلال در خدمات عمومی از نهاد‌های مسئول خواست در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات فنی و زیرساختی این جایگاه‌ها و بهره‌برداری مجدد از آن اقدام کنند.

داوودی همچنین بر پیگیری جدی حقوق شهروندان و برخورد با هرگونه تخلف یا سهل‌انگاری در این زمینه تاکید کرد.