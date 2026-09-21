فرماندار شهرستان سرخس،گفت: در شهر سرخس، الحاق بیش از ۲۳ هکتار زمین به محدوده شهر در دست پیگیری است که پیش‌بینی می‌شود با تکمیل مراحل اداری و آماده‌سازی، زمین مورد نیاز حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ متقاضی مسکن تأمین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مجید بیکی در جلسه شورای مسکن شهرستان، افزود:در شهر مزداوند، نیز الحاق ۲۱ هکتار زمین در دو فاز در حال پیگیری است و پس از تأیید نهایی طرح، ۱۲۰ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط نهضت ملی مسکن واگذار خواهد شد.

وی اظهار کرد:در حوزه مسکن روستایی،نیز الحاق بیش از ۱۱ هکتار زمین در یکی از روستا‌های مجاور شهر سرخس در حال پیگیری است.

بیکی بیان کرد:تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای هر واحد مسکن شهری ۸۵۰ میلیون تومان و مسکن روستایی ۵۰۰ میلیون تومان است.

فرماندار شهرستان سرخس، اول آبان ماه را برای مراجعه متقاضیان باقی‌مانده طرح مسکن ۹۶ واحدی اعلام کرد و افزود: افراد غایب از فهرست طرح حذف و متقاضیان واجد شرایط جایگزین می‌شوند.