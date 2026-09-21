به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اجرای ۹۸ عنوان برنامه در چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس ازسوی قرارگاه منطقه‌ای شمالغرب ارتش در آذربایجان غربی اجرا می‌شود.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمالغرب ارتش درنشست خبری گفت: همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس ۹۸ عنوان برنامه ازسوی این قرارگاه اجرا خواهد شد.

امیر امیرحسین شفیعی افزود: تجلیل از پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس درتالار وحدت، اجرای عملیات کمان ۹۹، تجلیل از سربازان، عطرافشانی وغبارروبی مزار شهدا ونیز دیدار با خانواده شهدا از مهمترین برنامه‌های اجرایی این هفته خواهد بود.

وی افزود: اگر حماسه آفرینی نیرو‌های مسلح، اتحاد و همراهی مردم ونیز بزرگداشت یاد شهدا نبود هرگز نمی‌توانستیم باچنین اقتداری دربرابر استکبار ایستادگی کنیم.