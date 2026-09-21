به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سید عیسی سهرابی مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در این آیین ضمن تبریک تقارن بهار تعلیم و تربیت، دوران پیش‌دبستانی و ابتدایی را شالوده و بنیان اصلی هویت و مسیر تحصیلی دانش‌آموزان دانست و اظهار کرد: امسال افتخار میزبانی از ۳۶۰ هزار دانش‌آموز در ۴ هزار و ۹۵۰ مدرسه استان را داریم که از این تعداد، ۱۹۷ هزار دانش‌آموز در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل می‌شوند و امروز نیز ۲۵ هزار کلاس‌اولی، نخستین گام خود را در این فضای پرنشاط برمی‌دارند.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل آموزگاران در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان تصریح کرد: معلمِ پایه اول، بیش از آنکه صرفاً انتقال‌دهنده دانش باشد، باید معمار «حس تعلق» باشد. به عنوان یک معلم ابتدایی که این جایگاه را با تمام وجود درک کرده‌ام، معتقدم معلم باید بذر دوست داشتن را در جان دانش‌آموز بکارد؛ دوست داشتن مدرسه، عشق به وطن، تعهد به هویت ایرانی-اسلامی و انس با تاریخ و فرهنگ غنی این کشور، از مهم‌ترین اولویت‌های تربیتی در کلاس‌های درس است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستات توصیه‌ای کلیدی و پدرانه خطاب به والدین مطرح کرد و گفت: دنیا بر مدار مقایسه‌های کاذب نمی‌چرخد. متأسفانه یکی از آسیب‌های جدی آموزشی، عادتِ مقایسه فرزندان با یکدیگر است. هر دانش‌آموز گنجینه‌ای از استعدادهای منحصر‌به‌فرد است؛ یکی ممکن است در ریاضیات توانمند باشد و دیگری با ذوق ادبی، شاعری توانا، مکانیکی ماهر یا هنرمندی خلاق شود.

سهرابی بیان کرد: از پدران و مادران عزیز می‌خواهم که مراقب باشند؛ تک‌تک این بچه‌ها سرمایه‌های ملی ما هستند. نباید با نگاه به فرزند دیگران و مقایسه کردن، اعتمادبه‌نفس آن‌ها را خدشه‌دار کرد. اجازه بدهیم فرزندان‌مان بر مدار استعدادهای درونی خودشان رشد کنند و ما تنها تسهیل‌گر این مسیر باشیم.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه ستادی آموزش و پرورش، مدیران مدارس و به‌ویژه آموزگاران صبور کلاس‌های اول که با عشق و تدبیر، سنگرهای تعلیم را برای میزبانی از نوآموزان آماده کرده‌اند، ابراز امیدواری کرد سال تحصیلی پیش رو، سالی سرشار از موفقیت و بالندگی برای فرزندان لرستان باشد.