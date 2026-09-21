طباطبایی فرماندار ویژه میبد: گرامیداشت دفاع مقدس مختص یک سال یا یک مناسبت نیست و با توجه به شرایط کنونی کشور، باید امسال بیش از سال‌های گذشته به این موضوع اهتمام داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طباطبایی در جلسه ستاد هماهنگی بزرگداشت هفته دفاع مقدس با تأکید بر ضرورت گرامیداشت هرچه باشکوه‌تر هفته دفاع مقدس از بخشداران و شهرداران و مدیران ادارات و نهاد‌ها خواست؛ نصب و اکران بنر‌ها و المان‌های مرتبط با دفاع مقدس را در شهر‌ها و روستا‌ها جدی بگیرند و گزارش تصویری اقدامات انجام‌شده را بعد از اقدام به فرمانداری ارسال کنند.

فرماندار ویژه میبد همچنین با اشاره به جایگاه اصناف به‌عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه، خواستار مشارکت فعال اصناف در گرامیداشت هفته دفاع مقدس شد و افزود: اصناف ارتباط گسترده‌ای با مردم دارند و باید از ظرفیت این مجموعه برای ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و گرامیداشت این ایام استفاده شود.



وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها در انعکاس برنامه‌های هفته دفاع مقدس هم تصریح کرد: فعالیت روابط عمومی‌ها نباید صرفاً به انتشار یک خبر محدود شود؛ خبرنگاران باید برنامه‌ها و مراسم را به‌صورت فعال پوشش دهند و علاوه بر گزارش خبری، از ظرفیت گزارش‌های تصویری و پوشش زنده نیز استفاده کنند.



طباطبایی از روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی خواست؛ برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه دفاع مقدس را مستندسازی کرده و همراه با گزارش تصویری برای انعکاس رسانه‌ای ارسال کنند.



وی همچنین بر هماهنگی میان آموزش و پرورش و مجموعه‌های فرهنگی برای اعزام راویان دفاع مقدس به مدارس تأکید کرد و گفت: انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان، نیازمند برنامه‌ریزی و حضور راویان در مدارس است.



فرماندار ویژه میبد در پایان با اشاره به نقش دستیار فرمانداری در حوزه بسیج، بر ضرورت تقویت هماهنگی و ارتباط میان فرمانداری و سپاه تأکید کرد و افزود: دستیار فرمانداری در حوزه بسیج باید به‌عنوان پل ارتباطی میان فرمانداری و سپاه، هماهنگی‌ها را مدیریت کند تا برنامه‌های هفته دفاع مقدس با مشارکت و شور بیشتری برگزار و رقم بخورد.