معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد از تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شهرداری‌های استان از ابتدای مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید مسعود حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری در خصوص تغییر ساعت کاری ادارات استان گفت: با استناد به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای مصوبه هیئت وزیران، به منظور صرفه‌جویی، حفظ پایداری شبکه برق کشور، تأمین آسایش آحاد مردم و عدم وقفه در خدمات‌رسانی، با موافقت استاندار کهگیلویه و بویراحمد، ساعت آغاز به کار و فعالیت تمامی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها از اول مهرماه تا اطلاع ثانوی، طبق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، به شرح زیر تعیین شده است.

حسینی با اشاره به اینکه ساعت کاری روز‌های شنبه تا چهارشنبه ۸ صبح تا ۱۳ بعدازظهر خواهد بود، افزود: با بهره‌گیری از آیین‌نامه دورکاری هیئت وزیران، روز‌های پنجشنبه به‌صورت دورکاری تعیین شده است.

وی ادامه داد: تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان آموزشی، امدادی، درمانی و… که مستقیماً به مردم ارائه خدمت می‌کنند، نظیر مدارس، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت اعم از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها، مطابق با مفاد تصویب‌نامه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ هیئت وزیران به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر دو در دستگاه‌های اجرایی شاغل بوده و دارای فرزند دانش‌آموز در مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان هستند یا فرزند زیر شش سال دارند، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تعامل با یکدیگر، با شناور شدن ساعت آغاز به کار یکی از والدین موافقت کنند؛ ضمن اینکه بانوان سرپرست خانوار دارای این شرایط نیز مشمول این حکم می‌شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری با تأکید بر مدیریت مصرف انرژی اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی، به‌استثنای بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی، موظف‌اند همزمان با ساعت آغاز به کار، وسایل گرمایشی و روشنایی را روشن کرده و یک ساعت پیش از خاتمه کار (در مناطق سردسیری همزمان با خاتمه کار) خاموش کنند.

وی با بیان اینکه خاموش بودن تمامی وسایل گرمایشی و روشنایی در ساعات و ایام تعطیلی الزامی است، تصریح کرد: استفاده از وسایل گرمایشی برقی و گازی مازاد بر تأسیسات گرمایشی ساختمان‌های دولتی از سوی کارکنان ممنوع است.

حسینی افزود: در بازه زمانی اجرای این بخشنامه، بهره‌مندی کارمندان مشمول از مزایای کاهش ساعت کاری پیش‌بینی‌شده در قانون، کاهش ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص (مصوب ۱۳۹۵) و قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب ۱۳۹۶) بلامانع است.