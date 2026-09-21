پخش زنده
امروز: -
کولیوند، در پیامی درگذشت عالم ربانی و مجتهد وارسته، حضرت آیتالله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (رضواناللهتعالیعلیه) را به مقام معظم رهبری و عموم مردم تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام تسلیت دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ»
با قلبی مالامال از غم و اندوه، رحلت ملکوتی عالم ربانی، مجتهد وارسته و از مراجع تقلید بنام جهان اسلام، حضرت آیتالله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (رضواناللهتعالیعلیه) را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، عموم مردم عزادار و بهویژه بیت مکرم ایشان تسلیت عرض میکنم.
مراتب والای علمی و اجتهادی آن فقیه مجاهد در عرصه فقه، اصول و بهویژه علم رجال، جایگاهی ممتاز از ایشان را برای آیندگان تاریخ تشیع به یادگار گذاشته است که ان شاء الله چراغ راه مومنین و مسلمین خواهد بود.
از خدای بزرگ برای روح مطهر آن مجاهد بزرگ علم و فقه؛ علو درجات، رحمت واسعه الهی و محشور شدن با ائمه معصوم (علیهم السلام) را در رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی بر این مصیبت عظیم را خواستارم.
پیر حسین کولیوند
رئیس جمعیت هلال احمر