کولیوند، در پیامی درگذشت عالم ربانی و مجتهد وارسته، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی‏ (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) را به مقام معظم رهبری و عموم مردم تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام تسلیت دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

‎ «إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ»

با قلبی مالامال از غم و اندوه، رحلت ملکوتی عالم ربانی، مجتهد وارسته و از مراجع ‏تقلید بنام جهان اسلام، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی ‏ (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، عموم مردم عزادار و به‌ویژه بیت ‏مکرم ایشان تسلیت عرض می‌کنم. ‏

مراتب والای علمی و اجتهادی آن فقیه مجاهد در عرصه فقه، اصول و به‌ویژه علم رجال، ‏جایگاهی ممتاز از ایشان را برای آیندگان تاریخ تشیع به یادگار گذاشته است که ان شاء ‏الله چراغ راه مومنین و مسلمین خواهد بود. ‏

از خدای بزرگ برای روح مطهر آن مجاهد بزرگ علم و فقه؛ علو درجات، رحمت واسعه ‏الهی و محشور شدن با ائمه معصوم (علیهم السلام) را در رضوان الهی و برای بازماندگان ‏صبر و شکیبایی بر این مصیبت عظیم را خواستارم. ‏

پیر حسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال احمر