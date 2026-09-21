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رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از کشف پروندهای که فردی از طریق کلیک برروی فایل آلوده ارسالی از طرف یکی از آشنایان با عنوان کار مرتبط با رشتههای مختلف تحصیلی، مبلغ ۴ میلیارد ریال از حساب وی برداشت شده بود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی گفت: فردی به پلیس فتا شهرستان نهبندان مراجعه و با ارائه شکوائیه عنوان کرد: مدتی قبل از طرف یکی از آشنایان فایلی با عنوان کار مرتبط با رشتههای مختلف تحصیلی در یکی از شبکههای اجتماعی برایم ارسال شد که با کلیک برروی آن و وارد کردن اطلاعات بانکی در فرمهای بعدی، متوجه برداشت مبلغ ۴ میلیارد ریال از حساب بانکی خودم شدم، بنابراین خواهان رسیدگی هستم.
سرهنگ الوانی افزود: برای رسیدگی به شکایت این شهروند بزه دیده و احقاق حق وی، بلافاصله کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرارداده و پرونده اولیه در این خصوص تشکیل شد.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی افزود: با تلاش کارشناسان پلیس فتا متهم که در خارج از استان زندگی میکرد، شناسایی و مجموع مبلغ با هماهنگی مرجع قضایی به حساب شاکی برگشت داده شد و پرونده نیز برای سیر مراحل قضائی به دادسرا ارسال شد.
سرهنگ الوانی گفت: با بررسیهای انجام شده مشخص شد تلفن همراه یکی از آشنایان شاکی هک شده و از این طریق فایل آلوده به بدافزار برای وی ارسال شده است و از آنجایی که نامبرده به دنبال کار بوده بر روی فایل آلوده کلیک کرده و از این طریق حساب بانکی وی هک شده است.
به گفته وی کلاهبرداران سایبری با سوءاستفاده از عنوانهای وسوسهکننده مانند «کاریابی» پیامها و لینکهای جعلی برای کاربران ارسال میکنند که هدف این پیامها معمولا سرقت اطلاعات بانکی و دسترسی به حساب بانکی افراد است.
سرهنگ الوانی تاکید کرد: شهروندان هرگز اطلاعات حساس بانکی خود را در سایتهایی که از طریق لینکهای جعلی باز شدهاند، وارد نکنند و برای یافتن کار حتما به مراکز کاریابی معتبر مراجعه کرده و به آگهیهای کاریابی و یا لینکها و فایلهایی که در فضای مجازی با عنوان کاریابی از طرف مجرمان سایبری انتشار داده میشود، توجه نکنند به خصوص اگر این پیامها از طرف دوستان و آشنایان ارسال شده باشد، زیرا احتمال دارد تلفن همراه انها هک شده باشد.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از شهروندان خواست: هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیامرسانهای موبایلی مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به صورت شبانهروزی با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.