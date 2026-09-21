آیت الله سبحانی، با صدور پیامی ضمن تجلیل از مقام علمی و شخصیتی، آیت الله شبیری زنجانی، ارتحال این مرجع تقلید فقید را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله جعفر سبحانی در این پیام با ابراز تأثر از ارتحال آیت الله العظمی موسی شبیری زنجانی، این عالم بزرگ، را از ارکان حوزه‌های علمیه دانست.

متن پیام آیت الله سبحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا للّه وانا إلیه راجعون

رحلت فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)، عالم ربانی و محقق عالی‌قدر، حضرت آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی (اعلی الله مقامه)، مایه تأسف و تأثر گردید.

آن عالم بزرگوار از ارکان حوزه‌های علمیه و در بسیاری از علوم اسلامی صاحب نظر و دارای مبانی استوار بود و از تلامذه برجسته اساتید بزرگ حوزه، همچون آیت الله العظمی بروجردی و آیت الله العظمی داماد به شمار می‌رود.

اینجانب این مصیبت عظمی را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، اساتید و فضلاء و طلاب حوزه‌های علمیه، و بازماندگان آن فقید سعید بالاخص فرزندان عالم و فاضل ایشان تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجه و حشر با اجداد طاهرینش خواهانم.

عاش سعیداً و مات سعیداً.

قم _ جعفر سبحانی