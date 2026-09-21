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آیین نمادین «جشن جوانهها» و زنگ ایثار و مقاومت با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادهها در دبیرستان معراج ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین نمادین «جشن جوانهها» و زنگ ایثار و مقاومت با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادهها در دبیرستان معراج ارومیه برگزار شد.
در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، آیین نمادین «زنگ جوانهها» ویژه دانشآموزان ورودی دوره اول متوسطه، با حضور جمعی از مسئولان ارشد استانی و شهرستانی، فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادهها در دبیرستان معراج ارومیه برگزار شد.
در این آیین، علیاکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی، محمد علینژاد، رئیس کل دادگستری استان، جمعی از قضات، معاونان مدیرکل، روحانیون، خانوادههای معظم و معزز شهدا و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند.
«زنگ جوانهها» آیینی نمادین برای استقبال از دانشآموزانی است که در آستانه ورود به دوره اول متوسطه، فصل تازهای از مسیر تحصیلی و تربیتی خود را آغاز میکنند؛ و در آن، مدرسه افزون بر مأموریت آموزشی، نقش مهمی در هویتیابی، استعدادشناسی، مهارتآموزی و تقویت مسئولیتپذیری دانشآموزان بر عهده دارد.
دوره اول متوسطه از مراحل اثرگذار در فرآیند رشد متوازن دانشآموزان به شمار میرود؛ مرحلهای که همزمان با تحولات فردی، شناختی و اجتماعی، ضرورت توجه هدفمند به توانمندیها، علایق، نیازهای تربیتی و ظرفیتهای گوناگون دانشآموزان را دوچندان میکند.
در این مرحله، فرآیند تعلیم و تربیت زمانی به اثربخشی مطلوب میرسد که دانشآموز در کنار فراگیری دانش، فرصت شناخت تواناییهای خود، تجربه فعالیتهای گروهی، تقویت مهارتهای ارتباطی و اجتماعی، تمرین مسئولیتپذیری و کشف مسیرهای متناسب با استعدادهای خویش را نیز به دست آورد.
از این منظر، «زنگ جوانهها» صرفاً یک آیین نمادین نیست؛ بلکه فرصتی برای توجه به یکی از مراحل مهم شکلگیری شخصیت و هویت دانشآموزان و تأکیدی بر ضرورت همراهی خانواده و مدرسه در هدایت آگاهانه این مسیر است.
شناسایی استعدادها، فراهمکردن زمینه شکوفایی ظرفیتهای فردی، تقویت هویت دینی و ملی، توسعه مهارتهای اجتماعی و توجه به ابعاد مختلف رشد دانشآموز، از جمله مؤلفههایی است که میتواند زمینه تربیت نسلی توانمند، هویتمند، خلاق و مسئولیتپذیر را فراهم سازد.
این آیین بهصورت نمادین در دبیرستان معراج ارومیه برگزار شد و مدارس آذربایجانغربی نیز در آستانه سال تحصیلی جدید، برای استقبال از دانشآموزان ورودی دوره اول متوسطه و آغاز این مرحله تازه از مسیر تعلیم و تربیت آماده میشوند.