حضور ۲۰۴ شبه در میدان ۲۲ بهمن ایلام در آستانه بازگشایی مدارس، با یاد شهدای دانش‌آموز، دانشجو و معلم همراه شد.

۲۰۴ شب ایستادگی؛ ایلام هم‌عهد با شهدای دانش‌آموز، دانشجو و معلم

۲۰۴ شب ایستادگی؛ ایلام هم‌عهد با شهدای دانش‌آموز، دانشجو و معلم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ۲۰۴ شب حضور مستمر مردم در میدان ۲۲ بهمن ایلام، در آستانه بازگشایی مدارس با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز، دانشجو و معلمان همراه شد.

این حضور که به ۲۰۴ شب رسیده، نمادی از ایستادگی و پای‌بندی مردم به آرمان‌های انقلاب و شهدا است و شرکت‌کنندگان با حضور در این میدان، یاد شهدای عرصه علم و دانش را گرامی داشتند.

در آستانه بازگشایی مدارس، این حرکت مردمی پیامی از تداوم راه شهدا و اهمیت ایستادگی در مسیر آرمان‌های آنان را به نسل جوان منتقل می‌کند.