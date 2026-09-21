پخش زنده
امروز: -
حضور ۲۰۴ شبه در میدان ۲۲ بهمن ایلام در آستانه بازگشایی مدارس، با یاد شهدای دانشآموز، دانشجو و معلم همراه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ۲۰۴ شب حضور مستمر مردم در میدان ۲۲ بهمن ایلام، در آستانه بازگشایی مدارس با گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز، دانشجو و معلمان همراه شد.
این حضور که به ۲۰۴ شب رسیده، نمادی از ایستادگی و پایبندی مردم به آرمانهای انقلاب و شهدا است و شرکتکنندگان با حضور در این میدان، یاد شهدای عرصه علم و دانش را گرامی داشتند.
در آستانه بازگشایی مدارس، این حرکت مردمی پیامی از تداوم راه شهدا و اهمیت ایستادگی در مسیر آرمانهای آنان را به نسل جوان منتقل میکند.