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در ایمن سازی و توسعه ها، آذربایجان غربی رتبه برتر کشوری را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر حدود ۶۰۰ کیلومتر راه در آذربایجانغربی در دست احداث است که در این زمینه، استان رتبه برتر را به خود اختصاص داده است.
پیمان آرامون همچنین با اشاره به طرح آزاد راه ارومیه - تبریز گفت: در حال حاضر ۴۰ کیلومتر از این آزاد راه در استان در دست اجراست و روند اجرای این طرح با جدیت دنبال میشود.
آرامون به طرح کمربندی شرقی ارومیه هم اشاره کرد و گفت: برای اجرای کمربندی شرقی ارومیه، از سوی وزیر راه و شهرسازی دستور تهیه طرح صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از ترافیک ورودی شهر ارومیه به کمربندی شرقی منتقل خواهد شد و این موضوع میتواند در کاهش بار ترافیکی ورودی شهر و بهبود وضعیت تردد مؤثر باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه مولدسازی و ارزشافزایی اموال اشاره کرد و گفت: حدود یک همت از اموال مازاد، ارزشافزایی و مولدسازی شده است که این اقدامات با وجود شرایط خاص و جنگی کشور انجام گرفته است.