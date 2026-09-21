فیلم سینمایی «خاموشی» از شبکه نمایش، مجموعه‌های «ترکان پارسی‌گوی» از شبکه مستند، «طوفان زمین» از شبکه فراتر، «جاودانگی» از مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» از شبکه دو و «مشاور» از شبکه تماشا پخش می‌شود.

نگاهی به چند فیلم و مستند از قاب تلویزیون

نگاهی به چند فیلم و مستند از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «خاموشی» فیلمی هیجان انگیز و علمی تخیلی روسی به کارگردانی اگور بارانوف، امشب ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان «خاموشی» از جایی شروع می‌شود که زنگ خطر در پایگاهی نظامی به صدا در می‌آید، سربازان مواضعی را به دست می‌گیرند و برای نبرد آماده می‌شوند. گزارش شده است که یک دشمن ناشناس در حال نزدیک شدن است، موجوداتی بزرگتر از انسان که با سرعت بیست کیلومتر در ساعت حرکت می‌کنند.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان الکسی چادوف، پیوتر فیودوروف، اسوتلونا ایوانووا، لوکریا ایلیاسنکو و کننیا کوتپووا را نام برد.

مجموعه مستند «ترکان پارسی‌گوی» به تهیه‌کنندگی فرید پناه‌نژاد، با نگاهی به پیشینه شعر فارسی در آذربایجان، نقش شاعران پارسی‌گو را در پیوند فرهنگی اقوام و گسترش زبان و ادبیات فارسی بررسی می‌کند.

مجموعه مستند «ترکان پارسی‌گوی» در ۱۳ قسمت، به بررسی جایگاه شاعران پارسی‌گو در آذربایجان و نقش آنان در انتقال مفاهیم دینی، حماسی و عرفانی می‌پردازد.

روایت این مجموعه با حضور نامرئی یک عاشیق آذربایجانی شکل می‌گیرد که به زبان ترکی آذری، مخاطب را با شاعران و اشعار آنان همراه می‌کند. استفاده از تصاویر آرشیوی، خانه‌ها و آرامگاه‌های شاعران، گفت‌و‌گو با کارشناسان و شاعران و بهره‌گیری از روایت شاعرانه، از دیگر عناصر این مجموعه مستند است.

«ترکان پارسی‌گوی» دوشنبه‌ها ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود.

مجموعه مستند علمی ـ طبیعت «طوفان زمین» محصول ۲۰۲۲ و برنده جایزه بفتا برای بهترین فیلمبرداری مستند، تصویری از قدرت و خشونت طوفان‌های سهمگین در نقاط مختلف زمین ارائه می‌کند.

این مستند با نگاهی به پدیده‌های طبیعی و طوفان‌های سهمگین، جلوه‌هایی از قدرت و خشونت طبیعت را به تصویر می‌کشد.

«طوفان زمین» هر هفته سه‌شنبه‌ها ساعت ۲۲ با کیفیت ۴K-HDR از شبکه فراتر پخش و روز بعد ساعت ۱۴ بازپخش می شود.

قسمت دهم از فصل سوم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» با عنوان «جاودانگی»، به نویسندگی و کارگردانی گل‌اندام صفری و تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار، سه‌شنبه ۳۱ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه دو پخش می‌شود.

«جاودانگی» قصه نگاه استاد مهدی بردبار به میراث هنری ایران و تلاش او برای پیوند دادن هنر باستان با زبان معاصر است.استاد مهدی بردبار در زمینه طراحی و اجرای زیورآلات فعالیت دارد و با نگاهی نو و معاصر به ایران باستان، به‌ویژه دوره هخامنشی، تلاش کرده است عناصر و نشانه‌های هنری این دوره را بازخوانی و در قالبی تازه بازآفرینی کند.

بخش قابل توجهی از طرح‌های این هنرمند از نقوش و سنگ‌تراشی‌های به‌جامانده از تخت جمشید و دیگر آثار تاریخی، همچنین سفالینه‌ها و اشیای باستانی موجود در موزه‌ها الهام گرفته شده است. او با برداشت از این نقش‌ها و عناصر، آنها را در قالب زیورآلات و ظروف بازآفرینی کرده و به اشیایی با کاربردی متناسب با زندگی امروز تبدیل می‌کند.

همزمان با وفات حضرت معصومه (س) قسمت‌های «حلاوت»، «بی اجازه» و «حکم جایگزین» از فصل دوم «مشاور» از شبکه تماشا پخش می‌شود.

مجموعه «مشاور» به کارگردانی محمدصادق بکتاش سه شنبه ۳۱ شهریور به ترتیب در ساعت‌های ۲، ۹ و ۱۷ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: روایتگر داستان امیرحسین حسینی، روحانی جوانی است که تحت عنوان مشاور خانواده در مسجد محله‌ای قدیمی در تهران مستقر می‌شود. هر قسمت از این مجموعه حول محور قصه‌های متفاوت مراجعین حاج آقا حسینی است که برخی معضلات خانوادگی و اجتماعی روز را بازگو می‌کند.

امیرحسین صدیق، مهران رجبی، نیلوفر شهیدی، شهین تسلیمی، خسرو شهراز، رحیم نوروزی، سیروس همتی، محمدهادی قمیشی، آتش تقی پور، اتابک نادری، بهار نوحیان در این مجموعه به ایفای نقش پرداخته‌اند.