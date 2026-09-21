

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه بیژن مرادی اظهار کرد: با توجه به پیشینه تمدنی کرمانشاه و وجود مفاخر، بزرگان و مشاهیر متعدد در حوزه‌های مختلف، احداث این پردیس با تاکید استاندار و با هدف معرفی این چهره‌ها به شهروندان و نسل جدید در دستورکار قرار گرفته است.

وی با اشاره به جانمایی زمین احداث پردیس مفاخر کرمانشاه اظهار کرد: این زمین در یکی از نقاط مناسب شهر - در محله ۲۲ بهمن- به مساحت حدود دو هزار مترمربع جانمایی و مجوز احداث آن نیز صادر شده است.

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: برای اجرای این پروژه تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد مسکن منعقد شده و مقرر شده پس از تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، عملیات اجرایی آن آغاز شود.

مرادی در ادامه با بیان اینکه بهره‌برداری از پروژه بر عهده شهرداری کرمانشاه خواهد بود، گفت: براساس برنامه‌ریزی‌ انجام‌ شده، این پروژه یک سال پس از آغاز عملیات اجرایی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به در دست اجرا بودن مطالعات پروژه، اظهار کرد: براساس طرح پیش‌بینی‌شده، یک ساختمان با کاربری فرهنگسرا در زمین در نظر گرفته شده احداث می‌شود و فضای پیرامونی آن نیز به‌صورت پارک طراحی خواهد شد که در آن سردیس مفاخر و بزرگان استان نصب و این چهره‌ها معرفی می‌شوند.