طلای وزنهبردار ایران در رقابتهای پیشکسوتان جهان
کاوه ریاحی نماینده کشورمان در دسته ۱۱۰ کیلوگرم رقابتهای وزنه برداری پیشکسوتان قهرمانی جهان در یونان، به نشان طلا رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه رقابتهای وزنه برداری پیشکسوتان قهرمانی جهان در یونان؛ کاوه ریاحی در دسته ۱۱۰ کیلوگرم گروه سنی ۵۰ سال مردان (M۵۰) به نشان طلا رسید.
وی در یکضرب ۱۰۹ و در دوضرب ۱۳۰ کیلوگرم را بالای سر برد و با ۲۳۹ کیلوگرم قهرمان شد.
پیش از این محمدرضا ابوالقاسمی نشان برنز و فرزاد ملک محمدی نشان نقره کسب کرده بودند.