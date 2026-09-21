به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بیت معظم آیت الله العظمی شبیری زنجانی اعلام کرد: پیکر این عالم مجاهد، ساعت ۹ چهارشنبه، یکم مهر ۱۴۰۵ از مسجد امام حسن عسکری به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تشییع می‌شود.

پیکر پاک آیت الله شبیری زنجانی در جوار کریمه اهل بیت سلام الله علیها به خاک سپرده خواهد گرفت.

در پی ارتحال این عالم مجاهد، از سوی استانداری ۳ روز عزای عمومی اعلام شد و به منظور تکریم مقام مرجعیت و فقاهت روز چهارشنبه، یکم مهر ۱۴۰۵، در استان قم تعطیل است.