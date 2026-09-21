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حیوان گزیدگی، بهویژه گزش با سگ و گربه، یکی از مشکلات مهم بهداشتی است که میتواند پیامدهای جدی برای انسان داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل دامپزشکی استان گفت: در بین گروههای سنی مختلف، کودکان و دانشآموزان به دلیل کنجکاوی، بازی با حیوانات و آگاهی کمتر از رفتارهای خطرناک، بیشتر در معرض حیوانگزیدگی قرار دارند.
احمدی گفت: از سوی دیگر، بیماری هاری در صورت بروز علائم بالینی تقریباً همیشه کشنده است؛ بنابراین پیشگیری و اقدام سریع پس از گزش اهمیت بسیار زیادی دارد.
به گفته وی آموزش دانشآموزان میتواند باعث شود آنها از نزدیک شدن و بازی با سگها و گربه های ناشناس خودداری کنند.
وی به کودکان توصیه کرد: حیوانات را هنگام غذا خوردن، خوابیدن، جفتگیری یا مراقبت از تولهها تحریک نکنند، به حیوانی که رفتار غیرعادی دارد نزدیک نشوند، از دویدن، جیغ زدن یا تحریک حیوان در هنگام نزدیک شدن سگ خودداری کنند و بدون اجازه صاحب حیوان، آن را لمس نکنند و بدانند که حتی حیوانات اهلی و آشنا نیز ممکن است در شرایط خاص گاز بگیرند.
احمدی افزود: اگر سگ یا حیوانی به کودک نزدیک شد کودکان باید آرام بمانند، فرار نکنند، به حیوان خیره نشوند و از تحریک آن خودداری کنند و اگر حیوان زمینگیرشان کرد، بهتر است خود را جمع کرده، صورت و گردن را با دستها بپوشانند و تا حد امکان بیحرکت بمانند.
به گفته احمدی اگر حیوان فرد را گاز گرفت یا خراش ایجاد کرد دانشآموز باید بداند که گزش، خراش یا تماس بزاق حیوان با زخم و مخاط میتواند نیازمند ارزیابی فوری برای پیشگیری از هاری باشد.
وی با تأکید بر اینکه پس از گزش زخم را فوراً و به مدت حدود ۱۵ دقیقه با آب فراوان و صابون بشویید، افزود: در صورت دسترسی، پس از شست و شو میتوان از مواد ضدعفونیکننده مناسب استفاده کرد.
مدیرکل دامپزشکی استان گفت: روی زخم مواد سنتی یا تحریککننده مانند خاک، فلفل، گیاهان و مواد مشابه قرار ندهید و هرچه سریعتر به مرکز درمان پیشگیری هاری یا مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید.
به گفته احمدی منتظر بروز علائم بیماری یا تصمیمگیری خودسرانه درباره سالم بودن حیوان نمانید.