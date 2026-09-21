به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان همزمان با کل کشور و با حضور دکتر خیرخواه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، هیات نظارت و اجرایی در ارومیه برگزار شد.



انتخابات اتاق اصناف ارومیه باحضور ۴۲ نفراز رؤسای اتحادیه‌های توزیعی، خدماتی، تولیدی وخدمات فنی برگزارشد که ۱۶ نفر برای هیئت رئیسه این دوره نامزد شده بودند.

درپایان این انتخابات ۵نفر به عنوان اعضای اصلی و۲نفر به عنوان اعضای علی البدل به مدت ۴سال انتخاب شدند.