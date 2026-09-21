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نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی گفت: ملت ایران به پشتوانه آموزههای دینی و فرهنگ عاشورایی، هیچگاه زیر بار زور و تحمیل نخواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجتالاسلام والمسلمین نوری در دیدار فرماندهان و نیروهای نظامی استان به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: دشمنان همواره تمامیت ارضی و استقلال ما را هدف قرار دادهاند؛ از طمعورزی به منابع نفتی کشور گرفته تا تلاش برای خلعسلاح موشکی و نابودی توان هستهای صلحآمیز، همگی نشاندهنده ماهیت استکباری آنان است.
امامجمعه بجنورد با رد ادعاهای دروغین غرب مبنی بر لزوم دست کشیدن ایران از توان دفاعی، افزود: توسعه و پیشرفت بدون انرژی هستهای صلحآمیز امکانپذیر نیست.
وی در پاسخ به برخی اظهارنظرها درباره لزوم «صلح» و دوری از «جنگطلبی» گفت: جمهوری اسلامی ایران هرگز آغازگر هیچ جنگی در تاریخ نبوده و نخواهد بود و ما همواره به توافقات بینالمللی پایبند بودهایم، اما این طرف مقابل بوده است که با پاره کردن قطعنامهها، زیر پا گذاشتن تعهدات و انجام اقدامات تروریستی، جنگ را بر ما تحمیل کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین نوری با تأکید بر شجاعت و بصیرت ملت ایران تصریح کرد: مردم ایران تربیتیافته مکتب امام حسین (ع) و پیرو امامین انقلاب هستند و به همین دلیل است که نه تنها در داخل، بلکه در سایر کشورها نیز منش و شجاعت رهبران ایران مورد تحسین و توجه ملتهای آزاده است.