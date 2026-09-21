آیین نواختن زنگ شکوفه‌ها با حضور مسئولان، فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها در مدارس هرمزگان برگزار شد و کلاس‌اولی‌ها نخستین روز مدرسه و آغاز مسیر تعلیم و تربیت را تجربه کردند.

عکاس : نجمه باقرزاده