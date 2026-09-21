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زنگ شکوفه‌ها در مدارس هرمزگان؛ آغاز سال تحصیلی کلاس‌اولی‌ها

آیین نواختن زنگ شکوفه‌ها با حضور مسئولان، فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها در مدارس هرمزگان برگزار شد و کلاس‌اولی‌ها نخستین روز مدرسه و آغاز مسیر تعلیم و تربیت را تجربه کردند.
عکاس :نجمه باقرزاده
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ - ۱۲:۲۸
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برچسب ها: مدرسه ، کلاس اول ، هرمزگان ، جشن شکوفه ها
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