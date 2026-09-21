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سردار جلال منصوری نژاد از آمادگی هوا فراجا برای همکاری با سازمان امور اراضی کشور در زمینه تصویربرداری هوایی، پایش اراضی و پشتیبانی از مأموریتهای میدانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار جلال منصوری نژاد فرمانده هوافراجا در رابطه با این خبر اظهار داشت:هواپیمایی فراجا علاوه بر مأموریتهای انتظامی، در برنامههای مختلف امدادی، عملیاتی و پشتیبانی نیز مشارکت میکند و این ظرفیت میتواند در اختیار مأموریتهای تخصصی مورد نیاز دستگاههای مختلف قرار گیرد.
وی اظهار داشت:در صورت نیاز سازمان امور اراضی کشور، امکان استفاده از ظرفیتهای هوایی موجود برای بازدید، تصویربرداری و پایش مناطق مختلف وجود دارد و میتوان متناسب با نیازهای سازمان، این همکاری را توسعه داد.
فرمانده هواپیمایی فراجا ادامه داد: استقرار ظرفیتهای هوایی فراجا در مناطق مختلف کشور این امکان را فراهم میکند که در صورت نیاز، مأموریتهای تصویربرداری و بازدید هوایی با سرعت بیشتری انجام شود.
داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر اهمیت استفاده از فناوریها و ظرفیتهای نوین در مدیریت و حفاظت از اراضی، بر ضرورت تقویت ابزارهای نظارتی و پایشی گفت: استفاده از ظرفیتهای هوایی میتواند در شناسایی دقیقتر وضعیت اراضی و افزایش سرعت و دقت در بازدیدهای میدانی و نظارت بر اراضی مؤثر باشد.
وی با اشاره به گستردگی اراضی تحت مدیریت و نظارت سازمان امور اراضی کشور، بهرهگیری از ظرفیتهای دستگاههای تخصصی و انتظامی را برای ارتقای فرآیندهای نظارتی ضروری دانست و بر توسعه همکاریهای مشترک در این زمینه تأکید کرد.