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مخاطبان صدا و سیمای مهاباد با رشادتها و دلاورمردیهای رزمندگان اسلام در دفاع مقدس آشنا میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس صدا و سیمای مهاباد با محوریت جنگهای تحمیلی و میدان داری جانفدائیان در برنامههای مختلف رادیو و تلویزیون به رشادتها و دلاورمردیهای رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس میپردازد.
صدای مرکز مهاباد در هفته دفاع مقدس در ویژه برنامه ۸ قسمتی «شکوی به رخودان» هر روز به مدت ۷۵ دقیقه، برنامه «یاد ایام» در ۶ قسمت ۴۵ دقیقهای، «ژوانگهی عاشقان» در ۳ قسمت ۴۵ دقیقهای و در برنامه جوانههای امید در ۲ قسمت به صورت ویژه به موضوع دفاع مقدس میپردازد.
«میزگرد روانگه» عنوان ویژه برنامه دیگری است که به مدت ۶۰ دقیقه با حضور کارشناسان سیاسی و حوزه و دانشگاه در آن به تبیین، تحلیل و بررسی دستاوردهای دفاع مقدس ۸ ساله و جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان پرداخت میشود.
همچنین در رادیو مهاباد در برنامه سرچشمه حکمت در ۸ قسمت بیانات رهبر شهید معظم انقلاب اسلامی پخش میشود.
پخش چندین مستند و مینی فیچر رادیویی از جمله مستند شهید خالد حیدری در کنداکتور رادیو از ۳۱ شهریور تا ۷ مهرماه، تبیین دستاوردهای جنگهای تحمیلی و بصیرت افزایی نسل امروز در مواجهه با فتنههای دشمنان، گفتوگو با خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، بستهی خاطرات فرماندهان دفاع مقدس از جمله جعفر ایازی (فرماندهی دژ خرمشهر اهل مهاباد)، خاطرات مقاومت مردم بصیر ایران در ۳ جنگ تحمیلی، معرفی کتابهای دفاع مقدس در برنامه ها، تبیین موضوعی وحدت ملی، اقتدار ایران اسلامی و عشق به وطن، ارتباط با مراکز استانی، گزارش از خانوادههای آزادگان و جانبازان... و چندین آنونس و بستهی صوتی در طول روزهای هفتهی دفاع مقدس از دیگر اقدامات و موضوعاتی است که صدای مرکز مهاباد برای تهیه و پخش در هفته دفاع مقدس پیش بینی و آماده کرده است.
رادیوی شبکه مهاباد با توجه به تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس در آیتمهای ویژهای به یاد و خاطره دانش آموزان و معلمان شهید به ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب میپردازد. سیمای مرکز مهاباد نیز علاوه بر تهیه و پخش ویژه برنامه «ریبازی ئه وینداران» به تهیه کنندگی حسن مخودی که در ۷ قسمت هر شب به مدت ۶۰ دقیقه روی آنتن میرود. در دیگر برنامههای روتین سیما نیز از جمله خانواده، کازیوه، شه وباش، کودک، بهداشت، ورزش و ... به موضوع دفاع مقدس، جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه پرداخته میشود.
«در شهر» عنوان ویژه برنامهای است که در ایام هفته دفاع مقدس برنامهها و مراسم ویژه این بازه زمانی را پوشش داده و از سیمای شبکه مهاباد خواهد شد.
پرداخت به جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، روزشمار هفته دفاع مقدس، نقش ولی فقیه و مردم در پیروزی جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، بیان زندگی نامه شهدای منطقه، گفتوگو با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران به ویژه خانواده شهدا، بازگویی خاطرات، نقش روستائیان در دوران دفاع مقدس درخودکفایی و روحیه رزمندگان، مصاحبه با فرماندهان، وحدت و همبستگی رمز موفقیت و پیروزی، پرداخت به دستاوردهای علمی و معنوی دفاع مقدس، روحیه استکبار ستیزی در جوانان و امنیت مرزها از بخشها و موضوعات این برنامهها است. همچنین چندین فیلم سینمایی، مستند، نماهنگ، تولیدات مرکز در رابطه با دفاع مقدس، زیرنویس و بیانات امامین انقلاب و رهبر شهید معظم انقلاب اسلامی در این ایام از سیمای مهاباد پخش خواهد شد.
شایان ذکر است فضای مجازی مرکز هم آیتمهای ویژهای را در این ایام به صورت عکس نوشته، خبر متنی، پوستر، ویدئو کلیپ و اینفوگرافیک در وب سایت و کانالهای اجتماعی بارگذاری کرده و واحد خبر هم علاوه بر تهیه گزارشهای ویژه خبری، مراسم و برنامههای این ایام را پوشش داده و منعکس میکند.