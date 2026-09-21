براساس جدیدترین اطلاعیه عرضه بورس کالا، امروز (۳۰ شهریور ۱۴۰۵)، در مجموع ۱۰۹ هزار و ۸۱۵ تن ورق گرم و انواع شمش بلوم در تالار صنعتی و حراج باز بورس کالا عرضه شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اطلاعیه عرضه بورس کالا، امروز هزار و ۴۰ تن ورق گرم B با قیمت پایه یک‌میلیون و یک‌هزار و ۹۶۹ ریال در دسترس خریداران قرار گرفت.

همچنین، ۲۲۵ تن شمش بلوم ۱۲۰ با قیمت پایه ۶۴۸ هزار و ۳۸ ریال و ۷۵۰ تن شمش بلوم ۱۲۵ با قیمت پایه ۶۴۷ هزار و ۸۲۵ ریال عرضه شد.

در ادامه، چهار هزار تن شمش بلوم ۱۳۰ با قیمت پایه ۶۷۳ هزار و ۷۴۲ ریال و ۹۲ هزار و ۹۷۵ تن شمش بلوم ۱۵۰ با قیمت پایه ۶۶۹ هزار و ۹۸۶ ریال در اختیار خریداران قرار گرفت.

همچنین؛ ۱۰ هزار و ۸۲۵ تن شمش بلوم طول کوتاه با قیمت پایه ۶۷۴ هزار و ۳۲۰ ریال عرضه شد.

بر این اساس، مجموع عرضه شمش بلوم در این نوبت به ۱۰۸ هزار و ۷۷۵ تن رسید.