مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان بر ضرورت ساماندهی سواحل، تقویت امکانات و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط برای ارتقای ایمنی و خدمات‌رسانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان با تاکید بر ضرورت ساماندهی سواحل، تقویت امکانات و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط برای ارتقای ایمنی و خدمات‌رسانی گفت: در جلسه هماهنگی ساماندهی سواحل که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان و رئیس هیأت نجات غریق استان برگزار شد، اظهار کرد: ساماندهی سواحل نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه‌های متولی و توجه جدی به مسائل ایمنی و امکانات مورد نیاز است.

ناظم ثبوتی، افزود: در این جلسه مسائل و مشکلات موجود در حوزه ساماندهی سواحل مطرح و بر ضرورت تقویت امکانات، تجهیزات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای بهبود شرایط و افزایش ایمنی شهروندان تأکید شد.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از حوادث در سواحل، گفت: شناسایی نقاط دارای مشکل، تأمین تجهیزات مورد نیاز و تقویت حضور نیرو‌های نجات‌غریق از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.

ثبوتی بیان کرد: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، هیأت نجات غریق و سایر مجموعه‌های مرتبط و ایجاد هماهنگی میان آنها می‌تواند روند ساماندهی سواحل را تسریع کرده و زمینه ارائه خدمات مناسب‌تر به شهروندان و مسافران را فراهم کند.