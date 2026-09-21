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مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: تعداد دانشآموزان استان در سال تحصیلی جدید به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، صفدر سلطانی، امروز (۳۰ شهریور ۱۴۰۵) در حاشیه مراسم جشن شکوفهها افزود: ۹۷ هزار معلم و نیروی آموزشی و اجرایی نیز در مدارس استان به این دانشآموزان، خدمترسانی خواهند کرد.
وی اظهار کرد: جشن شکوفههای بیش از ۲۵۰ دانشآموز کلاس اولی شهر مشهد، به نمایندگی از دانشآموزان کلاس اولی استان و کشور، در رواق کودک حرم مطهر رضوی برگزار شد.
سلطانی، افزود: در سال تحصیلی جدید، بیش از ۱۰۰ هزار دانشآموز پایه اول ابتدایی در خراسان رضوی تحصیل خواهند کرد و مجموع دانشآموزان دوره ابتدایی استان نیز به بیش از ۸۵۰ هزار نفر میرسد که در پنج هزار و ۵۰۰ مدرسه ابتدایی سال تحصیلی خود را آغاز میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی، در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده برای آمادهسازی مدارس اظهار کرد: در قالب هشت کارگروه ساماندهی نیروی انسانی، فضا و تجهیزات و سایر محورهای «طرح مهر»، اقدامات لازم برای بازگشایی مدارس انجام شده و آموزش و پرورش استان، آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی را دارد.
سلطانی با اشاره به برگزاری «جشن شکوفهها» برای کلاساولیها و «جشن جوانهها» برای دانشآموزان پایه هفتم، افزود: امروز نخستین روز بازگشایی مدارس برای کلاساولیها و هفتمیهاست و این آیینها به منظور آغاز رسمی مسیر تحصیلی آنان برگزار میشود.
مدیرکل آموزش و پروش خراسان رضوی،در پایان خاطرنشان کرد: سال تحصیلی جدید را با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و فرهنگ رضوی آغاز میکنیم و شعار امسال «حماسه همدلی برای ایران، برای مدرسه» با محوریت «در میدان حاضر» خواهد بود.