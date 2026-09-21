رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت با هشدار نسبت به خرید واکسن آنفلوانزا از منابع غیررسمی اعلام کرد: تاکنون هیچ واکسن معتبر آنفلوانزا در شبکه رسمی نظام سلامت توزیع نشده و اصالت و شرایط نگهداری واکسن‌های خارج از این شبکه قابل اطمینان نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: تاکنون هیچ واکسن معتبر آنفلوانزا در نظام سلامت ایران توزیع نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت خودداری از خرید واکسن از منابع غیررسمی نوشت: واکسن‌های خارج از شبکه رسمی از نظر اصالت و رعایت زنجیره سرد قابل اطمینان نیستند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت همچنین با اشاره به تصاویر دریافتی از برخی واکسن‌های موجود خارج از شبکه رسمی، درباره احتمال تعلق برخی از آنها به فرمولاسیون نیمکره جنوبی هشدار داد.

کرمانپور در پایان از مردم خواست برای پیشگیری از گرفتار شدن در دام سودجویان و قاچاقچیان، واکسن آنفلوانزا را تنها از مسیر‌های رسمی و مورد تأیید نظام سلامت تهیه کنند.